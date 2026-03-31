【モデルプレス＝2026/03/31】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃6が3月31日に放送された。合宿初日からHiori Tsuhako（津波古妃織）が体調不良となり、視聴者からは心配する声が寄せられている。【写真】HYBEオーディション候補者、初日からダウン…悔しさにじませる◆「ワースカ」アメリカ審査へ突入＃6