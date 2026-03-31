歌手のUA（54）が、俳優として活躍する長男とのレアな2ショットを披露し、「サプライズでの親子共演に感動」「親子っていいなとおもいました！」など反響が寄せられている。【映像】UAの子どもたち（複数カット）1996年に俳優の村上淳（52）と結婚し、翌年長男で俳優の村上虹郎（29）を出産したUA。しかし2006年に離婚を発表。現在は4人の子どもの母としてカナダに移住している。Instagramではこれまでも、仕事のオフショッ