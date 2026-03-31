【最終結果発表】全世界"ガンダム"総選挙2025 ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して、2025年10月10日から12月25日まで投票を受け付けていた「全世界“ガンダム”総選挙 2025」の最終結果を発表。ガンダムチャンネルにて最終結果発表ムービーが公開された。 全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票を超え、その中から全世界ランキングのTOP、および各