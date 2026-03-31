○モルフォ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.67％にあたる14万株(金額で1億1000万円)を上限に、4月1日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○リクルート [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.58％にあたる6400万株(金額で3500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から11月30日までか、株数・金額のいずれかが上限に達した日まで。 ○セガ