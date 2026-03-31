「大丈夫？」電車の連結部分でうずくまっていたら、声をかけてきた人。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉初めて会う私に、その後もずっと付き添ってくれて......。岡山県在住の40代女性・Tさんの思い出。＜Tさんからのおたより＞今から22年前。短大生だった私は、連休に帰省するため、特急に乗っていました。連休だったこともあり自由席は満席で、連結部