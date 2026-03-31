【その他の画像・動画等を元記事で観る】現在デビュー30周年イヤー真っ只中、歌手、声優、俳優、作詞家、エッセイストなど、第一線でマルチな活動を続け、2026年4月18日（土）・19日（日）には東京・有明アリーナで30周年記念LIVE“M30〜YourBest〜”の開催を控えている坂本真綾。坂本真綾自身が出演する「時計」のミュージックビデオが新たに制作され、自身の誕生日である3月31日（火）0時にプレミア公開された。また、30周年記