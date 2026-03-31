【モデルプレス＝2026/03/31】なにわ男子の道枝駿佑と女優の生見愛瑠が31日、都内で行われた映画『君が最後に遺した歌』大ヒット舞台挨拶に、娘役を演じた英茉（えま）ちゃんとともに登壇。英茉ちゃんからのサプライズの手紙に感動する場面があった。【写真】娘役にエスコートされる道枝駿佑◆道枝駿佑＆生見愛瑠、娘役・英茉ちゃんからサプライズ手紙に感動本作で親子役を演じた3人。撮影を通じて築かれた絆が感じられる中、この