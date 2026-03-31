高知で輝く人を紹介する「キラッ人」。今回は、高知県四万十市の道の駅「よって西土佐」でオープンから駅長を務める男性です。2026年4月、オープン10周年を迎える高知県四万十市の道の駅「よって西土佐」。地元食材などが並ぶ道の駅をオープン以来、駅長として支える男性がいます。大きな病気を経験しながらも変わらない元気な姿で地域を盛り上げる男性の思いに迫ります。今回のキラッ人は、道の駅「よって西土