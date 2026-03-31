高知ユナイテッドSCの山本志穂美・前社長がクラブの取締役を退任することがわかりました。高知ユナイテッドSCは3月31日、定時株主総会を開き山本氏を含む5人の取締役が再任されましたが、その後開かれた取締役会で、山本氏が取締役を辞任することを表明し承認されたということです。2024年に社長に就任した山本氏は2025年9月には元監督のパワハラ問題の責任を取るかたちで社長を辞任することを表明。2026年1月に森下勝彦会長が社長