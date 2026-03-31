どんなに楽しいLINEのやり取りも、いつかは終えなくてはなりません。では、どんな終わり方をすれば、好印象を残せるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性429名に聞いたアンケートを参考に「いい人だな…という印象を残してLINEを終える方法９パターン」をご紹介します。【１】「ゆっくり休んで」と相手を優しく気遣う「『優しい人なんだな』と思ってちょっと気になっちゃうかもしれない」（20代女性）というように