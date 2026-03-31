707 Prestige Edition Bowers & Wilkinsは、2025年9月より販売を開始した日本向け1,000組限定のスピーカー「707 Prestige Edition」(ペア33万円)が、予定数に達したため販売店からの受注を完了したと発表した。追加入荷の予定は無いため、購入を希望するユーザーに対して、早めに各販売店に相談するよう呼びかけている。 707 Prestige Editionは、707 S3をベースとしながら、外観はスペ