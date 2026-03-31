707 Prestige Edition

Bowers & Wilkinsは、2025年9月より販売を開始した日本向け1,000組限定のスピーカー「707 Prestige Edition」(ペア33万円)が、予定数に達したため販売店からの受注を完了したと発表した。追加入荷の予定は無いため、購入を希望するユーザーに対して、早めに各販売店に相談するよう呼びかけている。

707 Prestige Editionは、707 S3をベースとしながら、外観はスペシャル・エディションとして、木目が美しい突板が貼られた肉厚で高密度なMDF材のエンクロージャーに、12回に及ぶクリアラッカー塗装が施されたラグジュアリーなサントス・グロス仕上げを採用している。

12回に及ぶクリアラッカー塗装が施されたラグジュアリーなサントス・グロス仕上げ

さらに、FEA(有限要素解析)によって最適化された新しいデザインのツイーター・グリルメッシュを導入。801 D4 Signature/805 D4 Signatureで初めて採用されたこのグリル・メッシュで、開口率と剛性のバランスの最適化をさらに突き詰めたもの。これまで以上に開放的で、解像度と空間表現の両方を改善したという。

新しいデザインのツイーター・グリルメッシュ

700 Series Signatureと同じ、高品位な真鍮コアを搭載した新型のスピーカーターミナルを採用。これらの特別な仕上げとパーツの採用により、「高音域のみならず、中低域のサウンドもより洗練され、すべての音域においてクリアネス、明瞭度、音像の厚み、空間表現力など音楽表現の要となる要素が高次元でバランスしたPrestige Editionの名を冠するにふさわしいサウンドを実現した」とのこと。

高品位な真鍮コアを搭載した新型のスピーカーターミナル