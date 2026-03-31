現地時間3月22日、英バーミンガムのbp pulse LIVEで開催されたゴリラズの公演は、デーモン・アルバーンとジェイミー・ヒューレットによるこのプロジェクトが、いまなお更新を続けていることを強く印象づける一夜だった。特別ゲストを迎えながら、新旧の楽曲を自在に行き来する構成で、そのキャリアの広がりと現在地を同時に提示してみせた。ゴリラズほど幅広い音楽性を持つバンドはそう多くない。それだけに、今回のアリーナツアー