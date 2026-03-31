中部電力は、静岡･浜岡原発の再稼働に向けた審査でデータを不正に操作した問題について、事実関係をまとめた報告書を原子力規制委員会に提出しました。この問題は浜岡原発の再稼働に向けた審査で、中部電力が耐震設計の基礎となる「地震の揺れ」のデータを意図的に過小評価した疑いがあるものです。31日、中部電力の豊田原子力本部長が原子力規制庁を訪れ、自社の調査でまとめた事実関係に関する報告書を提出しました