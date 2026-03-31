ファミリーマートは、「毎週火・金 カッキーン！生活応援割」を、きょう31日より全国のファミリーマート約1万6400店でスタートした。期間中、対象の曜日にプライベートブランド「ファミマル」の商品・冷凍食品が通常価格から値引きとなり、物価高が続く中で日々の食卓を支える取り組みとなる。【写真】「毎週火・金 カッキーン！生活応援割」割引きとなる商品例昨年実施した「ファミマの生活応援割引！」がパワーアップ。セー