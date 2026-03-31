ファミリーマート、「生活応援割」を拡充 火・金曜の週2回セール実施で日用食品＆冷凍食品がお得に 来年2月26日まで
ファミリーマートは、「毎週火・金 カッキーン！生活応援割」を、きょう31日より全国のファミリーマート約1万6400店でスタートした。期間中、対象の曜日にプライベートブランド「ファミマル」の商品・冷凍食品が通常価格から値引きとなり、物価高が続く中で日々の食卓を支える取り組みとなる。
【写真】「毎週火・金 カッキーン！生活応援割」割引きとなる商品例
昨年実施した「ファミマの生活応援割引！」がパワーアップ。セール対象となる“お得な曜日”が金曜のほか、火曜も加わった。
火曜日は、生たまご・ハム・納豆などを中心に、日常生活で欠かせない対象商品を約90品とさらに拡大。金曜日はこれまでと同様に、冷凍食品を組み合わせ自由で2個購入ごと50円引きのセールを継続する。
対象期間は、3月31日から2027年2月26日まで。全国約1万6400店で実施し、沖縄県では冷凍食品のみ対象となる。
■セール概要
（1）毎週火曜日：生たまご・ハム・納豆などの商品が20円引き
・対象地域：沖縄県を除く全国
・対象商品：「ファミマルKITCHEN」ロゴの右上に★マークが付いた商品（※「緑豆もやし」は対象外）
・割引内容：通常価格（税込）から20円引き
（2）毎週金曜日：冷凍食品が2個購入ごとに50円引き
・対象地域：全国
・対象商品：「ファミマルKITCHEN」および「ファミマルKITCHEN PREMIUM」のロゴマークがついた冷凍食品（※フラッペ、氷、冷凍飲料、アイスクリーム類は対象外）
・割引内容：2個購入ごとに合計金額（税込）から50円引き
【対象商品の一例】（通常価格→割引後価格 ※ともに税込）
・『コクと旨みのたまご 10個』 （358円→338円）
・『ロースハム』 （90円→70円）
・『かつおと昆布の旨味たれ付き 国産中粒納豆』 （138円→118円）
【写真】「毎週火・金 カッキーン！生活応援割」割引きとなる商品例
昨年実施した「ファミマの生活応援割引！」がパワーアップ。セール対象となる“お得な曜日”が金曜のほか、火曜も加わった。
対象期間は、3月31日から2027年2月26日まで。全国約1万6400店で実施し、沖縄県では冷凍食品のみ対象となる。
■セール概要
（1）毎週火曜日：生たまご・ハム・納豆などの商品が20円引き
・対象地域：沖縄県を除く全国
・対象商品：「ファミマルKITCHEN」ロゴの右上に★マークが付いた商品（※「緑豆もやし」は対象外）
・割引内容：通常価格（税込）から20円引き
（2）毎週金曜日：冷凍食品が2個購入ごとに50円引き
・対象地域：全国
・対象商品：「ファミマルKITCHEN」および「ファミマルKITCHEN PREMIUM」のロゴマークがついた冷凍食品（※フラッペ、氷、冷凍飲料、アイスクリーム類は対象外）
・割引内容：2個購入ごとに合計金額（税込）から50円引き
【対象商品の一例】（通常価格→割引後価格 ※ともに税込）
・『コクと旨みのたまご 10個』 （358円→338円）
・『ロースハム』 （90円→70円）
・『かつおと昆布の旨味たれ付き 国産中粒納豆』 （138円→118円）