4月4日に開幕する第104回関西学生サッカーリーグのオンライン合同記者会見が30日に行われ、昨年の同1部を制した関西学院大学の早崎義晃監督や、今年1月に甲南大学の新指揮官に就任した松岡亮輔監督をはじめ、同1部で戦う12大学の監督と主将が抱負を述べた。同1部の指揮官で注目は、大学サッカーで初めてタクトを振るう松岡監督だ。兵庫県西宮市出身の松岡監督は、セレッソ大阪のアカデミーから阪南大学を経て、2007年にヴィ