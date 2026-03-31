西区で起こった道路陥没事故をめぐり、専門家らが現場周辺の陥没は一部で「収束傾向にある」という認識を示しました。 ２０２４年９月、西区福島町で雨水管を整備する地下の掘削工事中に道路が陥没する事故がありました。 ３１日の検討委員会では、陥没の中心地点から半径３０ｍで月に１～２ｍｍ程度の沈下が続いている一方、その範囲外では沈下速度が減少し、収束傾向にあるという認識が示されました。 また現場の一部で