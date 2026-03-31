ゴンチャが、昨年好評を集めた期間限定ドリンク「マンゴーミニパール」を、4月9日から全国店舗で販売する。今回はマンゴー果肉を前年の1.5倍に増量し、より濃厚な果実感と食感を楽しめる一杯へと進化した。【画像】ぷよぷよ食感がたまらない…昨年話題になったという「ミニパール」今回登場するのは、「GO！GO！MANGO！」と題した期間限定シリーズ第1弾。ダイス状にカットしたマンゴー果肉に、芳醇なマンゴーソース、ぷよぷよ