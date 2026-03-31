3月31日 発売 価格：3,850円 【拡大画像へ】 玄光社は、「『帰ってきたウルトラマン』レア画像選集」を3月31日に発売した。価格は3,850円。 本写真集は、「ウルトラマン」から始まったレア画像シリーズの第4弾であり、2026年3月に55周年を迎える「帰ってきたウルトラマン」の未公開写真を含めたモノクロ写真集。 「ウルトラマン」、「ウルトラセブン＆ウルトラマンレオ」、「