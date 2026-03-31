3月31日 発売 価格：3,850円

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玄光社は、「『帰ってきたウルトラマン』レア画像選集」を3月31日に発売した。価格は3,850円。

本写真集は、「ウルトラマン」から始まったレア画像シリーズの第4弾であり、2026年3月に55周年を迎える「帰ってきたウルトラマン」の未公開写真を含めたモノクロ写真集。

「ウルトラマン」、「ウルトラセブン＆ウルトラマンレオ」、「ウルトラマンA＆ウルトラマンタロウ」のラインナップで刊行された昭和ウルトラマンシリーズの第4弾であり、これでシリーズのラインナップが出揃うこととなる。

「帰ってきたウルトラマン」は昭和ウルトラマンシリーズで、「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」に次ぐ人気作と言われている。にもかかわらず「帰ってきたウルトラマン」のモノクロ写真を掲載した刊行物は非常に少ない。そのため、本写真集に収められた、現場で記録のために撮影されたモノクロ写真は非常にレア度の高いものとなっている。

昭和の特撮撮影風景を記録したレトロな写真は、この時代を知らない人にとっても貴重な記録であり、また新鮮さも感じられるだろう。