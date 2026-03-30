谷沢製作所は、女性のライフスタイルに寄り添うヘルメット「Liaura(リオーラ)」を、3月27日(金)〜6月24日(水)の期間、東京都世田谷区にある「蔦屋家電＋」で展示販売している。会期中は、ヘルメットの試着も可能だ。女性の声に応える新しい選択肢自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化される中、実際の着用率は未だ高いとは言えないだろう。その理由の多くは「髪型が崩れる」「見た目が気になる」「持ち運びが面倒」といった、