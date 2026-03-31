【第3回キャラ人気投票 結果発表】 3月30日 発表 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xアカウントは3月30日、投票が終了したばかりの「第3回キャラ人気投票」の結果を発表した。第1位はヒンメルを破って、一級魔法使いの「ゲナウ」が獲得。アニメ第2期での活躍が、多くのファンの心を射止めたようだ。得票数は139万6535票。 【第3回キャラ人気投票発表】 第