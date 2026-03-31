【Upcoming SHIFT UP Announcement】 4月1日11時 公開予定 画像は「Stellar Blade」のもの SHIFT UPは、YouTubeにて動画「Upcoming SHIFT UP Announcement」を4月1日11時よりプレミア公開する。 SHIFT UPはアクションゲーム「Stellar Blade（ステラーブレイド）」などを手掛ける韓国のメーカー。YouTubeにてプレミア公開の動画ページがオープンし、4月