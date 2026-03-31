【Upcoming SHIFT UP Announcement】 4月1日11時 公開予定

画像は「Stellar Blade」のもの

　SHIFT UPは、YouTubeにて動画「Upcoming SHIFT UP Announcement」を4月1日11時よりプレミア公開する。

　SHIFT UPはアクションゲーム「Stellar Blade（ステラーブレイド）」などを手掛ける韓国のメーカー。YouTubeにてプレミア公開の動画ページがオープンし、4月1日11時に全貌が明かされる見込みとなっている。

　動画の概要欄には「Coming soon」と記載され、新作タイトルに関する内容なのか、はたまた既存タイトルのアップデートに関する情報なのかといった詳細は不明。同社の作品に携わるクリエイターのキム・ヒョンテ氏も自身のXにて動画をポストしている。

【Upcoming SHIFT UP Announcement | 2026.04.01】

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