「ステラーブレイド」を手掛けるSHIFT UPの次なる展開が発表か。アナウンス動画のページオープン
【Upcoming SHIFT UP Announcement】 4月1日11時 公開予定
(C) 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
画像は「Stellar Blade」のもの
SHIFT UPは、YouTubeにて動画「Upcoming SHIFT UP Announcement」を4月1日11時よりプレミア公開する。
SHIFT UPはアクションゲーム「Stellar Blade（ステラーブレイド）」などを手掛ける韓国のメーカー。YouTubeにてプレミア公開の動画ページがオープンし、4月1日11時に全貌が明かされる見込みとなっている。
動画の概要欄には「Coming soon」と記載され、新作タイトルに関する内容なのか、はたまた既存タイトルのアップデートに関する情報なのかといった詳細は不明。同社の作品に携わるクリエイターのキム・ヒョンテ氏も自身のXにて動画をポストしている。【Upcoming SHIFT UP Announcement | 2026.04.01】
Upcoming SHIFT UP Announcement | 2026.04.01 https://t.co/Y1NVuuIdUC ?? @YouTube- Kim Hyung Tae, ???, キム・ヒョンテ (@jamm3rd) March 31, 2026
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