3月25日付けの日刊薬業が『大日本印刷（7912、東証プライム）、医療・医薬品事業に注力 「強み」生かし、成長牽引事業へ』、と題する記事を配信している。取材に応じたメディカルヘルスケア本部長:池上健氏の上半身写真が添付されている。【こちらも】石川製作所、防衛機器が収益押し上げ株価は昨年来高値更新「印刷・情報の技術屋として培ってきた個人情報保護などのセキュリティ技術を、治験の被験者情報や診療記録などの