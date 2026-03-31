今週は春の中距離王決定戦、第70回（GI、芝2000m）が阪神競馬場で行われる。今年は、2世代のダービー馬ダノンデサイルとクロワデュノールが激突。加えて、昨年の宝塚記念を制したメイショウタバルとGI馬は3頭が参戦。一方、AJCCを制したショウヘイや、中山記念で重賞5勝目を挙げたレーベンスティール、小倉大賞典勝ちのタガノデュードに、昨年の大阪杯3着ヨーホーレイク、同4着の