NPBエンタープライズが発表NPBエンタープライズは31日、侍ジャパンU-18日本代表の候補選手強化合宿に参加する選手42人を発表した。3日から5日かけて合宿が行われる。投手では選抜決勝で完投勝利を挙げた大阪桐蔭・川本晴大投手や、横浜の織田翔希投手、昨夏の甲子園で活躍した沖縄尚学の末吉良丞、新垣有絃両投手も参加する。野手では横浜の小野舜友、川上慧、池田聖摩内野手が参加。大阪桐蔭の内海竣太外野手も選ばれている