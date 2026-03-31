倉敷市役所 中東情勢による原油価格の高騰などの影響を受ける中小企業・小規模事業者のため、岡山県倉敷市が31日、経営相談窓口を設置しました。 燃料代の高騰や石油製品の原料不足、中東からの観光客の減少など経営全般や資金繰り（融資制度）について職員が対応します。 倉敷市役所2階の商工課で、平日午前8時30分から午後5時15分まで相談を受け付けます。電話（086-426-3405）での相談も可能です。