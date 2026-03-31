女優の幸澤沙良（20）が31日、公式インスタグラムを更新。退所を発表した。「2026年3月31日を持ちまして、田辺エージェンシーを退所することとなりました」と報告した幸澤。「右も左も分からない未熟な私を温かく迎え入れ、今日まで1つ1つ丁寧に導いてくださった事務所の皆様、そしてお仕事を通じて出会った全ての関係者の皆様には、本当に感謝しております」と感謝も伝えた。「これまで学ばせていただいたことを糧に、これ