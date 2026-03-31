毎年、ロンドンの春を彩る世界最高峰の園芸の祭典、RHSチェルシー・フラワー・ショー。2026年5月に開催される同イベントにおいて、ガーデンノームが復活する。 【写真】キャサリン妃フラワーショーでサイン禁止のジレンマ英王室が禁止した理由とは 英国王立園芸協会(RHS)は長年継続してきた装飾品への禁止措置を解除することを確認した。100年を超えるショーの歴史にお