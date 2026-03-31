お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が、3月31日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。相方・安藤なつを“落とした”口説き文句を明かした。【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズこの日は、カズレーザー、ニューヨークをゲストに迎え、MCのハライチも含めた同世代コンビ芸人の“比較”を実施。そのなかで、カズレーザーの相方・安藤なつがVTR