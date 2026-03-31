カズレーザー、引退決めた安藤なつを“落とした”口説き文句 安藤「自分の中でこの人にかけていいのかなって」
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が、3月31日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。相方・安藤なつを“落とした”口説き文句を明かした。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
この日は、カズレーザー、ニューヨークをゲストに迎え、MCのハライチも含めた同世代コンビ芸人の“比較”を実施。そのなかで、カズレーザーの相方・安藤なつがVTRで出演し、コンビ結成の秘話を明かした。
安藤は「前のコンビが解散をするっていうのをたぶん聞いたらしくて。で、呼び出されて、ファミレスで『コンビ組みません？』みたいなこと言われて。でもそん時は、前のコンビ解散したら引退するつもりだったんですよ。だから『いや、ちょっとやめる予定だから』って。そしたら『ちょうど130キロの女性探してたんですよね』って」と“口説き文句”を暴露。続けて「『ちょうど？』って。でもその言葉でちょっと笑ってしまい、『そんなわけないだろ』ってちょっと思ってしまったので。自分の中でこの人にかけていいのかなって」と明かした。
その後スタジオに戻り、MCの神田愛花から「なつさんと組みたいって思ったんですか？」と聞かれると、カズレーザーは「そうですね。デカい人と組んだ方が面白いって言われますから」「デカい人って面白いんですよ、やっぱ」とその理由を語った。
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この日は、カズレーザー、ニューヨークをゲストに迎え、MCのハライチも含めた同世代コンビ芸人の“比較”を実施。そのなかで、カズレーザーの相方・安藤なつがVTRで出演し、コンビ結成の秘話を明かした。
その後スタジオに戻り、MCの神田愛花から「なつさんと組みたいって思ったんですか？」と聞かれると、カズレーザーは「そうですね。デカい人と組んだ方が面白いって言われますから」「デカい人って面白いんですよ、やっぱ」とその理由を語った。