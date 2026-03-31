『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人・作画：アベツカサ／小学館）の第3回人気投票が開催され、3月30日（月）に公式X（@FRIEREN_PR）で最終結果が発表された。 【画像】『葬送のフリーレン』メガネくんは何位？第3回人気投票結果発表 今回で3回目の開催となる本作の人気投票であるが、過去2回にわたり王座に君臨し続けたのは勇者ヒンメルであった。また前回の第2位は、フリーレンによって序盤で退場す