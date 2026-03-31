モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。古畑星夏さん、松井愛莉さん、野中葵さん、泉はるさん、田中若葉さんら豪華モデル陣が集まり、久しぶりの再会を楽しんだようです。【写真】『nicola』メンバー集結ショット「胸が熱くなりますね」藤田さんは「nicolaの会平成世代は読んでた？同期の古畑星夏ちゃん松井愛莉ちゃん仲良くしてた野中葵ちゃん泉はるちゃん同い年の田中若葉ちゃん久し