はじめまして！塚本ナナミです撮影：佐々木純也みなさん、はじめまして。レーシングドライバーの塚本ナナミです。【画像】レーシングドライバー塚本ナナミのスーパー耐久参戦記第1戦ツインリンクもてぎ全11枚この度、AUTOCAR JAPANで『塚本ナナミのスーパー耐久参戦記』を書かせていただくチャンスに恵まれて、とても嬉しく思います。スーパー耐久フル参戦という挑戦を、マシンの内側からお伝えしていきます！ &#