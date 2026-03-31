はじめまして！ 塚本ナナミです撮影：佐々木純也

みなさん、はじめまして。レーシングドライバーの塚本ナナミです。

【画像】レーシングドライバー塚本ナナミのスーパー耐久参戦記 第1戦ツインリンクもてぎ 全11枚

この度、AUTOCAR JAPANで『塚本ナナミのスーパー耐久参戦記』を書かせていただくチャンスに恵まれて、とても嬉しく思います。



スーパー耐久フル参戦という挑戦を、マシンの内側からお伝えしていきます！ 佐々木純也

20歳をすぎてからモータースポーツを始めるという、とても遅咲きなレース人生ですが、「何を始めるにも遅すぎることはない！」と、立ち止まっている方にエールを送る気持ちで活動を発信してきました。

私自身、日々たくさんのエールをいただき、進み続けています。

思えばずっと「あなたには無理だ」と言われながら、いろんなことに挑んできました。ポルシェ・カレラカップ・ジャパンでの女性初フル参戦、ドライバー経験の少ない中でのニュルブルクリンクVLNレース、単身での海外競技参戦。

決して楽な挑戦ではありませんが、常に背伸びをして、ひとつひとつ壁を乗り越えてきました。私の挑戦を通して「自分にもできるかも」と一歩踏みだすきっかけになれたら嬉しいです。

この連載では、スーパー耐久（S耐）にフル参戦という、私の新たな挑戦をお伝えしていきます。

クルマの消耗を最小限に抑えながら、無事故で次のドライバーにバトンを繋げていくというS耐には、こうして読んでくださっているみなさんのカーライフにもきっと役立つヒントがある、と信じています。

トップ争いから、まさかの……

開幕戦は、3月21日、モビリティリゾートもてぎで行われました。

私たちのチーム『AndLegal Racing』からは2台参戦していますが、私が乗るのは822号車。スタートドライバーが順調にトップ争いをし、そろそろ私の出番かとピットで準備していたその時……。チーム無線から、「エンジンストール」の報告が。



マシンは左右で入るイラストが違います。次回以降詳しくお伝えしますね！ 佐々木純也

私は開幕前からマシンのセッティングと並行し、ドライバーの練習やトラブルシューティングなど、チーム一丸となって準備を進めてきました。その中でトップ争いをしていただけに、これは本当に悔しかったです。

そもそも、サーキット入りをしたレースウィーク中盤は悪天候で少し不安の残る予選だったものの、Aドライバーとしては2位、ABドライバーの合算したタイムでも決勝グリッドは2位からのスタートと、表彰台は見えていたんです。

何が起きるかわからないのがレースの世界ですが、エンジンストールでのピットインを余儀なくされました。症状から『燃料ポンプのトラブル』と推測し、追加の給油を行い、再度コースイン。

私のスティントではその後ストールすることはありませんでしたが、レーシングスピードからのマシン停止はブレーキに大きな負担となります。毎周様子の変わるブレーキや、レース後半に差し掛かって刻々と変わるタイヤに対して、コーナーごと、周ごとに運転を変える努力はしましたが、それでも「もっとできることはあったはず！」と反省点が多く残りました。

キャリア15年でも、初めての経験

初戦の結果は、26位での完走。初のS耐本格参戦で実感したのは、耐久レースに対応する走りの奥深さと難しさです。

24時間耐久のドライバー交代では、一定以上の時間ピットエリアに滞在することが義務つけられますが、通常のラウンド（今回は４時間）では、ピットでのドライバー交代の時間制限はなく、ドライバー同士とメカニックの作業連携でピットストップ時間を縮めるのです。このとてつもない緊張感は、実際に経験するとより一層身に染みるものでした。



これから1戦1戦、大切に走っていきます。応援よろしくお願いいたします！ 佐々木純也

私自身、レーシングドライバーとして15年以上のキャリアがありますが、まだまだ新しい技術を身につけることにワクワクしますし、自分がどこまで成長できるか楽しみです。

そして、チーム一丸となってサポートしていただいていることに、感謝しかありません。必ず結果でお返ししていきます！

私がこうして挑戦し続けられるのも、応援してくださっている皆さんからの温かい応援があるからこそです。

私の乗る822号車は、レースを観にきたことのない方や子どもたちが、クルマに興味を持つきっかけになれるようにと、マシン・デザインにも携わらせていただきました。そちらにも注目していただけると嬉しいです。

次回は、24時間耐久に向けての公式テストが5月14日に富士スピードウェイで行われますので、その模様をレポートします。

このかわいいカラーリング・デザインに親しみを持って、私たちの戦う姿をぜひ応援してください。『We are ONE TEAM!』 あなたも大切なチームの一員です！

第1戦 もてぎスーパー耐久 AndLegal Racing 822号車リザルト

順位：26位/タイム：4:02’26.860/ラップ：81

クラス：ST-5F/カーナンバー：822/チーム：AndLegal Racing/マシン：アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT/ドライバー：塚本ナナミ、川福健太、惠木勇哉、川名賢