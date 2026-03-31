「ブルージェイズ５−１４ロッキーズ」（３０日、トロント）ブルージェイズが大敗を喫して今季初黒星。八回から捕手のハイネマンを登板させるなど、勝負をあきらめた形となった。岡本和真内野手は「７番・三塁」で先発出場し、九回の第４打席で左中間へ日米通算２５０号＆２試合連発となる２号ソロを放った。ロッキーズ・菅野智之投手と２打席対戦。ともにフルカウントまでもつれこんだ勝負は三振と四球だった。九回、１５９