来月からニューヨークで開かれるＮＰＴ＝核拡散防止条約再検討会議に派遣される高校生らが意気込みを語りました。 ＮＰＴ再検討会議はニューヨークの国連本部で来月２７日から５月２２日まで開かれます。 県原水禁は前広島市長の秋葉忠利さんやアメリカ派遣高校生平和大使の寺本凛香さんと下田梨央さんら１０人を派遣する予定です。 現地では反核パレードやサイドイベントにも参加し「核なき世界