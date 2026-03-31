約3年9ヶ月ぶりに完全体で活動を再開したBTSが、米ビルボードチャートの「ビルボード200」に続き「Hot 100」でも1位を獲得した。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS31日、米ビルボードが公式サイトで公開したチャート予告記事によると、BTSのニューアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」が、メインソングチャート「Hot 100」（4月4日付）で初登場1位を記録した。これは「Dynamite」「Savag