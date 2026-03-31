視聴率低迷にあえぐフジテレビ。怒号が飛び交った、あの“10時間記者会見”から早くも1年。タレントの中居正広氏がからむ騒動が今も尾を引いているのかと思いきや、実は9年も前から、5つの在京民放キー局の中で視聴率4位の座に甘んじている。【結果一覧】フジテレビの「もう終わってほしい」バラエティ番組TOP5春の番組改編を前に、フジテレビは19年続いた人気トーク番組『ボクらの時代』や、30年もの歴史を紡いだ政治討論番組