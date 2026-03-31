【ホロライブプロダクション チョコクランチ vol.2】 3月30日 発売 価格：198円 「ホロライブプロダクション チョコクランチ vol.2」 バンダイは、食玩「ホロライブプロダクション チョコクランチ vol.2」を3月30日に発売した。価格は198円。 本商品はカバーのVTuberグループ「ホロライブ」に所属するメンバーのダイカットステッカーがあたるチョコ