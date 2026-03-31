記者会見する平口法相＝31日、法務省離婚後共同親権を選べるようになる改正民法が4月1日に施行される。現行制度は父母どちらかを親権者にすると定めており、1947年から続く離婚後の親権制度を初めて見直す。子どもの利益確保のため、別れた後も父母が養育に関われるようにするのが狙い。改正法では、離婚時に父母の協議で共同親権か単独親権かを選択する。意見の対立時や、裁判離婚の場合は家裁が判断する。ドメスティックバイ