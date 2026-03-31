大分市の県道で30日午後11時すぎ、乗用車が街灯に衝突し、20歳の男性2人が死亡しました。 【写真を見る】県道で乗用車が街灯に衝突20歳の男性2人が死亡大分 深夜の県道で衝突 大分市家島の県道で30日午後11時すぎ、乗用車が三佐方面から大在方面に進行中、道路脇の街灯に衝突しました。 この事故で車に乗っていた男性2人がいずれも意識不明の重体で病院に搬送されましたが、31日午前2時すぎに、死亡が確認されました。 20