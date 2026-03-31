スカウトが見た選抜2026の逸材〜野手編投手編：織田翔希、末吉良丞の現在地と急浮上した投手ふたりの衝撃評価はこちら＞＞期待どおりの活躍こそ見られなかったものの、ドラフト１位候補の横浜・織田翔希、沖縄尚学・末吉良丞らを擁した投手陣と比べると、野手は人材不足の印象が否めなかった。スカウト陣からはため息も漏れ、対象となる選手を探すのに苦労したほど。そのため本来は投手ながら、今回は打者として評価した選手もい