Image: Razer フォトショ仕事するときにも使ってみたい。従来のRazer（レイザー）Viper V3 Proも、良質で勝てるゲーミングマウスマウスです。でした。もう過去形にするしかない。最新型の「Razer Viper V4 Pro」のアップデートポイントが全部クリティカルなんだもん。Razer Viper V4 ProとRazer Viper V3 Pro、そのスペック値を比較してみましょう。軽くなった：54g → 49gセンサーが強化さ