フォトショ仕事するときにも使ってみたい。

従来のRazer（レイザー）Viper V3 Proも、良質で勝てるゲーミングマウスマウスです。でした。もう過去形にするしかない。

最新型の「Razer Viper V4 Pro」のアップデートポイントが全部クリティカルなんだもん。

Razer Viper V4 ProとRazer Viper V3 Pro、そのスペック値を比較してみましょう。

軽くなった：54g → 49g センサーが強化された：最大35,000DPI→最大50,000DPI 無線システムが新世代に：低遅延化 ホイールとスイッチが新しくなった：光学式ホイール＆クリックスイッチの耐久性UP バッテリーライフが伸びた：最大95時間→最大180時間

FPSゲームなど、競技性が強いゲームで使うことを想定すると、どれも重要なポイントになります。ただし…

プログラマブルボタンは減った：8→6

これは軽量化と引き換え、かな？

Image: Razer

Razer Viper V4 Proの性能を引き出せる、オプションのマウスパッド「Razer Gigantus V2 Pro」も熱い。5枚セットで、それぞれ以下の効能を持ちます。

Max Control：超高摩擦により、フリックの精度を最大化 Control：高摩擦で、安定したマイクロ調整を実現 Balance：中程度の摩擦で、バランスの取れた操作感 Speed：低摩擦で、素早いスワイプ操作に対応 Max Speed：超低摩擦で、圧倒的なスピードを実現

Image: Razer

ストレスなく快適に確実な操作をもたらしてくれそうじゃないですか。Razer Viper V4 ProとRazer Gigantus V2 Proのセットは、クリエイティブワークにも効きそうだなあ。

お値段はRazer Viper V4 Proが2万6980円。Razer Gigantus V2 Pro - Largeが8,980円です。

Source: Razer