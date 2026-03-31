記事ポイント医療オンライン秘書協会の設立に向けたクラウドファンディングがCAMPFIREで進行中前身のアカデミーでは190名以上が受講し、全国20以上の医療機関で導入実績あり検定・認定制度を整備し、医療特化の在宅ワークを社会インフラとして確立を目指す 医療オンライン秘書協会が、協会設立に向けたクラウドファンディングプロジェクトをCAMPFIREにて展開しています。医療現場経験者を中心に育成された人材が、オンライン