CPBLでプレーする鈴木駿輔投手一度は台湾を離れ、帰国も考えた。それでも夢を捨てることはできなかった。台湾プロ野球（CPBL）の富邦ガーディアンズでプレーする鈴木駿輔投手は、台湾社会人チームでの苦しい日々を乗り越え、再びプロの舞台に立った。ルートインBCリーグの福島レッドホープス、信濃グランセローズで活躍した後、2024年に台湾へ渡り、楽天モンキーズに入団した。しかしシーズン途中、外国人登録期限前に登録抹消