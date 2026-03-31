【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：45,216.14 △49.50（3/30）NASDAQ：20,794.64 ▼153.72（3/30） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。原油先物相場の上昇が重荷となりました。一方で、トランプ米大統領が自身のSNSで、軍事作戦を終結させるためにイランと本格的な協議を行っていると述べ、米国とイランの停戦協議の進展期待が買い材料となりました。ダウ平均は116ドル高の45,283ド